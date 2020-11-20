باكستان تؤكد الاستعداد لمساعدة أفغانستان في إعادة البناء ودمج اللاجئين

أكد الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، أن باكستان مستعدة لمساعدة أفغانستان في إعادة البناء ودمج اللاجئين في مجتمعهم من خلال تعلم المهارات.وجاءت تصريحات عارف علوي في خطابه الافتراضي في المؤتمر رفيع المستوى حول عودة وإعادة دمج اللاجئين الأفغان، الذي عقد في جنيف اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وقال علوي إن خطط التنمية على أرض الواقع في أفغانستان تعد ضرورية لإدماج اللاجئين الأفغان، مضيفا أن بلاده تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الأفغان على أراضيها منذ أربعة عقود.وعرض علوي مساعدة باكستان لأفغانستان في تعلم المهارات اللازمة لإعادة بناء بلدهم، مشيرا إلى أن باكستان لعبت دورًا هامًا لاستئناف السلام في أفغانستان، مجددا مواصلة دعم باكستان الثابت لعملية السلام الأفغانية.ودعا علوي، في ختام حديثه، جميع الأطراف الأفغانية إلى العمل المشترك لإيجاد التسوية السياسية الشاملة لجلب السلام الدائم في أفغانستان.