إصابات كورونا بالجزائر تسجل 1103 في أعلى حصيلة يومية

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية الجزائرية لمتابعة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 1103 حالات إصابة جديدة بالفيروس و15 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير الماضي.وقال المسئول الجزائري- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 72 ألفا و755 حالة إصابة، و2239 حالة وفاة، وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 47 ألفا و581 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 49 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.