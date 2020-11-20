محافظة المنيا تطالب مصنع الغاز باستلام تنازل شباب الخريجين عن مبالغ مستحقة

طالبت إدارة المتابعة بحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة المنيا، مدير شركة غاز بالمنيا، بتوجيه السيد حسام صلاح الدين مصطفى محامي المصنع، باستلام أصل الصيغة التنفيذية لتوقيع شباب الخريجين الستة، للتنازل عن المبالغ المستحقة لصالحهم في الدعوى المرفوعة من ٦ شباب خريجين لتوزيع إسطوانات البوتاجاز، ضد المصنع بالمحافظة لتحصيل رسوم إضافية على أنابيب البوتاجاز بالمخالفة لقرار التوزيع كسلع مدعمة وجبرية لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة للتوقيع على التنازل عن تلك المستحقات.وأكد المستند الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن الخطاب الموجه من إدارة المتابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة شمل ٦ شباب من الخريجين وقيمة المستحقات لكل شاب بواقع ٢٥ ألف جنيه و١١٠جنيهات، كفروق أسعار الأنابيب بإجمالي ١٥٠ ألف جنيه و٦٦٠جنيها.