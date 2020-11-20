كسح مياه الأمطار بدسوق في كفرالشيخ (صور)

شهدت مدينة دسوق والقرى التابعة لها، بمحافظة كفرالشيخ، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، وعلى الفور انتشرت معدات الأحياء والمجالس القروية، لرفع مياه الأمطار.وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، حيث قام جهاز النظافة برئاسة نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، المحاسب أحمد سلطان، ورؤساء حى جنوب وحى شمال، ونوابهم، والدفع بسيارات الكسح.كما تم رفع المياه المتراكمة وسرعة التعامل بجميع الشوارع وفتح البيارات والصفايات ورفع كل مخلفات المطر والتخلص من مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع المدينة من خلال معدات الوحدة، فضلًا عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.