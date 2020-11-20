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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تقرر تمديد قيود السفر حتى 21 ديسمبر المقبل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:45 م
جريدة الدستور
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة قررت تمديد قيود السفر غير الضرورية على الحدود الشمالية والجنوبية حتى 21 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشبكة أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعتزم تمديد هذه القيود على الحدود المشتركة للولايات المتحدة مرة أخرى، منذ أن تم تنفيذها لأول مرة أواخر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشر إشعارات بهذا الشأن في السجل الفيدرالي، يوم الاثنين المقبل.

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