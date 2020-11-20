رئيس بلدية إسطنبول يطالب بإغلاق البلاد: «تركيا تشهد أرقامًا مفزعة»

علق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على تصريحات وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بشأن انتشار فيروس كورونا، قائلا إن الأعداد المعلن عنها من قبل وزارة الصحة التركية غير صحيحة، موضحًا أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير، مطالبًا بإغلاق تركيا إغلاقًا تامًا.وكان قوجة أعلن، أمس الخميس، تسجيل 4542 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 123 شخصًا جراء إصابتهم بالوباء، فيما كشف أكرم إمام أوغلو، في برنامج «الساعة تدق» على قناة «فوكس»، أن إسطنبول وحدها شهدت 440 حالة وفاة، كأعلى معدل وفيات في تاريخ البلدية، موجهًا حديثه لقوجة: "دعك من التسابق معنا، ولتغلق أبوابنا 3 أسابيع وحينها سنكون ممتنين لك"، حسبما أفاد موقع "تركيا الآن".يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق وأن أقر، في تصريحات له الثلاثاء الماضي، بأن بلاده تواجه وضعًا بالغ الخطورة، بعد وصول الإصابات والوفيات حدًا مقلقًا، خصوصًا في إسطنبول، فإن وزير الصحة لا يزال يصدر أرقامًا بشأن معدلات انتشار الفيروس وحالات الوفاة تعتبرها المؤسسات الطبية التركية ومنظمة الصحة العالمية «غير دقيقة».وأفاد أكرم إمام أوغلو بأن الوضع في بلدية إسطنبول خطير للغاية، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات في بلدية إسطنبول تجاوز ألفي إصابة.وتابع إمام أوغلو: "أدعو وزير الصحة لغلق أبوابنا تمامًا، ويجب أن يحصل الجميع على الحجر الصحي، الدولة القوية هي التي تدعم أمتها، وحياة شعبنا مهمة، وفي حين أنني شخص مسئول، فلا يسعني الجلوس والمشاهدة".