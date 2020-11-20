أسرة مريضة تعتدي على الأمن وطاقم التمريض بمستشفى المحلة

شهد مستشفى المحلة العام، اليوم الجمعة، تعدي أهل مريضة مصابة بجلطة في المخ واشتباه كورونا، على الأمن وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأساس، تم تحرير محضر بها في نقطة شرطة المستشفى.وكشف مصدر طبى بمستشفى المحلة العام، أن إدارة المستشفى تلقت شكوى تتضمن حدوث مشادة كلامية بين الطاقم طبى في الاستقبال وأهل حالة مريضة بجلطة في المخ واشتباه بكورونا، وحدوث تدافع بالأيدي من أهل الحالة مع طاقم التمريض بسبب رفض أهل الحالة تحويلها إلى مستشفى المبرة لعدم وجود سرير عناية فارغ، وتطور الأمر إلى قيامهم بالتعدي بالضرب على الطاقم الطبي والأمن وتكسير أساس المستشفى بواسطة طفايات الحريق، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المريضة الى مستشفى المبرة.