تعاون بين «عطاء» وجمعية «نداء» لتأهيل الأطفال ضعاف السمع

شهد عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجمعية "نداء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمع بصرية، لتمويل مشروع تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعي القوقعة لمرحلة رياض الأطفال وما قبلها فى الفترة العمرية منذ المولد وحتى 8 سنوات.ويستهدف المشروع الأطفال تحت سن 8 سنوات من مستخدمي المعين السمعي وزارعي القوقعة السمعية.وأشار ممثلو الصندوق وجمعية نداء أثناء التوقيع إلى أن تنمية المنظومة التأهيلية التعليمية للأطفال هي الهدف الرئيسي للمشروع؛ لتكون مكملة لجهود الدولة المثمرة في علاج الأطفال ذوي الإعاقات السمعية تحت مظلة التأمين الصحي.ويأتي توقيع البروتوكول بهدف وضع برنامج تأهيلي وتعليمى موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعي القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام، تمهيدا لدخولهم مدارس التعليم أو الدمج، يعتمد من وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم إلى جانب وضع دليل استرشادي للمعلم يوضح الأنشطة اللازمة للتأهيل ووضع أداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية يعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.كما تم الاتفاق على تدريب 180 معلما وأخصائيا على مستوى الجمهورية على البرنامج والدليل الإسترشادي واستخدام أداة التقييم، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعريف بحقوق الأطفال ضعاف السمع ومزروعي القوقعة وأهمية منظومة التأهيل والتعليم لهم.