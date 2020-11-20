رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تعطل الدراسة غدًا لسوء الطقس

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:42 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
طباعة
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

موضوعات متعلقة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة اعتزام الحكومة إغلاق الأندية وصالات الجيم تحسبًا لموجة كورونا

انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

الصور

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

الأكثر قراءة

انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

غدا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها مع عودة ارتفاع إصابات كورونا

مستجدات موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«سيرة الموت» في القصيدة العربية.. النقش على جلد الروح

أحمد حلمي: «لحظات غرق جزيرة الحوت» نقطة تحولي للكتابة الجادة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»