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لايف ستايل

تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع «الكونتور»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:48 م
مريم مخلوف
مريم مخلوف
شيماء دهب
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تسعى العديد من الفتيات إلى تعلم أمور الماكياج وكيفية وضعها بطريقة صحيحة دون الاستعانة بخبيرة الماكياج، ومن بين هذه الأمور «الكونتور» لذا في تلك السطور توضح خبيرة التجميل مريم مخلوف طريقة وضع الكونتور للفتيات خلال السطور التالية.

تقول خبيرة التجميل مريم مخلوف: «عندما تضع المرأة ذات الوجه الدائري بعض المكياج الأساسي ككريمات الأساس والكونسيلر، يفقد الوجه شكله الواضح وأبعاده ويبدو مسطحًا، لذلك وضع المكياج للوجه الدائري يحتاج إلى بعض التركيز والعناية، حتى يبدو الوجه أجمل بعد وضع المكياج، وتبرز ملامحه».

وأضافت مريم لـ«الدستور»: «عندما نتحدث عن الكونتور فنحن نتحدث عن وضع بعض النقاط من مادة داكنة اللون، هدفها أن تجعل المساحة التي تغطيها أقل وضوحًا، وُتبرز زوايها، فالهدف من الكونتور جعل زوايا الوجه وأبعاده واضحة، بدلًا من كونه مسطحًا، وجعله أنحف».

وتابعت: «إذا تحدثنا عن الكونتور، لا بد أن نتحدث عن الهايلايت، الهايلايت على عكس الكونتور يُظهر المساحة التي يُوضع عليها، ويجعلها أكثر وضوحًا، غالبًا المناطق التي نسعى لإظهارها بالهايلايت هي الخدود ومنطقة فوق الشفاة ومقدمة الأنف ومناطق أخرى طبقًا لشكل وجهك».

‏وأشارت إلى أن خطوات وضع الكونتور والهايلايت للوجه الدائري تكون كالتالي، ضعي الهايلايت على شكل مثلث مقلوب تحت عينك، بحيث يكون قاعدة المثلث تجاه جفنك، ورأسه تجاه خدك، ضعي الهايلايت في منتصف جبهتك.

واختتمت: «ضعي الهايلايت فوق شفاهك، ضعي الهايلايت على مقدمة أنفك، اختاري كونتور لونه أغمق من لون بشرتك بدرجة أو اثنتين، يُعتبر الكونتور أهم للوجه الدائري من الهايلايت، إذ إنه يحدد زوايا وجهك، ضعي الكونتور على أطراف جبهتك من عند منابت الشعر، ضعي الكونتور تحت عظام الخد، وتحت خط عظام الفك، امزجي الكونتور والهايلايت بلطف ومهارة، ولا تجعلي بينهم خطًا واضحًا، حتى لا يفقد وجهك طلته الطبيعية».

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