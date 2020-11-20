ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس البرازيل تنسيق جهود قمة العشرين

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا.وتستعد المملكة العربية السعودية، لافتتاح قمة "مجموعة العشرين" غدًا والتي تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمي.وفي وقت سابق، أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن ترحيب المملكة بالعالم من خلال رئاسة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن اقتصاد المملكة يعد عاملًا مهمًا لاستقرار المنطقة، كما أشار إلى أن السعودية تقع في المسارات الرئيسية للتجارة العالمية.