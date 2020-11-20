معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو تتراجع إلى -17.6 في نوفمبر

أفادت أرقام صدرت اليوم الجمعة بأن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفضت 2.1 نقطة في نوفمبر عن أكتوبر.وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات مستهلكي منطقة اليورو تراجعت إلى سالب 17.6 هذا الشهر من سالب 15.5 في أكتوبر.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزولا إلى سالب 17.7.وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، هبطت معنويات المستهلكين 2.2 نقطة إلى سالب 18.7.