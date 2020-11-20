خط ساخن لإغاثة المواطنين بلا مأوي المتضررين من الأمطار في الإسكندرية

وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين غير الراغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.

وجّه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام (034234131- الخط الساخن 114) على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن حالات المواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى لتقديم المساعدات العاجلة لهم.وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى، ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن.