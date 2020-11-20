انتهاء «الفاريز ومارسال» من اتفاقية التدقيق الجنائى فى مصرف لبنان

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الجمعة، أن شركة "الفاريز ومارسال" أبلغته بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وذلك لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.وأبلغ الوزير "وزني" رئيس الجمهورية بأن قرار الشركة بإنهاء الاتفاقية، جاء "لعدم تيقنها من التوصل إلى تلك المعلومات اللازمة حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة.وأوضح "وزني"، بحسب البيان" أن رئيس الجمهورية أبلغه أن هذا الأمر المستجد يستوجب حتمًا اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بالشركة المذكورة للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.