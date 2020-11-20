فتح كوبري الجلاء لعبور فندقين عائمين (فيديو)

نجحت هيئة الطرق والكباري، بالتعاون مع محافظة القاهرة فجر اليوم الجمعة، في تأمين ممر لعبور سفينتين من نوع الفنادق العائمة، عبر فتح جسر الجلاء بمنطقة الزمالك والذي يربط بين جزيرة الزمالك ومحافظة الجيزة، في حدث لا يتكرر كثيرا.وأخلت هيئة الطرق والكباري فجر اليوم الجمعة، الكوبري من السيارات، وتم إزالة الأقفال المفصلية للجسر، وسط تأمين شامل من قوات الشرطة أعلى الجسر وكذلك في نهر النيل لتأمين عبور السفينتين.واستغرق عبور الفندقين العائمين وعملية فك الجسر ما يقرب من الثلاث ساعات، وسط بهجة ومشاركة من المواطنين بمشهد السفن المارة وفتح الجسر.