الصين تعرب عن اهتمامها بالانضمام لاتفاق تجاري تقوده أمريكا

كما أعربت بريطانيا عن اهتمامها بالتوقيع على اتفاق الشراكة الذي صادق عليه سبعة من أصل 11 موقّعا باقيين.





يشارك شي وترامب في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي تستضيفها ماليزيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس جراء جائحة فيروس كورونا.

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، لقادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن بكين سوف تفكر بشكل إيجابي في فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.يشار إلى أن الاتفاق الشامل والتقدمي للتجارة عبر المحيط الهادئ هو نسخة معاد تسميتها من الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روجت لها إدارة باراك أوباما.. وانسحب ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد توليه المنصب في أوائل 2017،