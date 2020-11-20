10 صور من موقع المنزل المُنهار بالإسكندرية

واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية البحث عن المحتجز الرابع أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، حيث أسفرت الجهود عن استخراج 3 أفراد من أسفل الأنقاض.ويرصد ''الدستور'' 10 صور للمنزل المنهار وجهود قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لاستخراج سكان عقار الجمرك المنهار، والذي تساقطت أجزاء منه صباح اليوم عقب الطقس السيي والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة.ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال سيدة أسفل الأنقاض، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم انتشال جثتين لطفلين، وجار البحث عن المحتجز الرابع.وأوضح شهود عيان، لـ«الدستور»، أنه سقط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي، حيث يقطن الشخص المحتجز الذي جارٍ البحث عنه بالدور الثاني، وتقطن السيدة وطفلاها بالدور الأول، وتسبب الانهيار في احتجازهم جميعا تحت الأنقاض، حتى تم استخراج السيدة وطفليها من خلال قوات الحماية المدنية.