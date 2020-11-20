وول ستريت تتراجع عند الفتح بفعل مخاوف من انحسار التحفيز

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع طفيف اليوم الجمعة مع تنامي المخاوف بشأن انحسار التحفيز والضرر الاقتصادي الناجم عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 45.66 نقطة، بما يعادل 0.15 بالمئة، إلى 29437.57 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 2.56 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 3579.31 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12.02 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 11892.7 نقطة.