مسئولون: إصابات كورونا اليومية بكندا قد تصل لـ60 ألفًا

قال مسئولون طبيون، اليوم الجمعة، في توقعات متشائمة إن عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في كندا قد يقفز إلى 60 ألفا بحلول نهاية العام، مقارنة بأقل من 5000 الآن، إذا زاد الاختلاط اليومي.وقال المسئولون، في مؤتمر صحفي، إن عدد حالات الإصابة الجديدة سيقفز إلى أكثر من 20 ألفا يوميا خلال نفس الفترة، إذا ظلت القيود الحالية مفروضة على التجمعات.وتعيد عدة أقاليم كندية فرض قيود على التنقل والأعمال في الوقت الذي تتفشى فيه موجة ثانية من الجائحة في البلاد.