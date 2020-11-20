بوتين: الاقتصاد الروسي سينكمش 3.9% في 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش 3.9 بالمئة في 2020، متبنيا توقعات وزارة الاقتصاد، وهي أكثر تفاؤلا من انكماش اقتصادي خمسة بالمئة توقعه البنك المركزي.وقال بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) "الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش 4.4 بالمئة بحسب التوقعات، سنشهد أيضا في روسيا انكماشا بنحو 3.9 بالمئة وفق تقديراتنا".