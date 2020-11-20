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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يناشد المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:21 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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أهاب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمواطنى القاهرة، عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة، جاء ذلك خلال الجولة التى يقوم بها محافظ القاهرة حاليًا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتفقد محافظ القاهرة عددًا كبيرًا من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية، وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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