«وزير الاتصالات»: افتتاح مدينة المعرفة الرقمية منتصف 2021

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إطلاق البث الرسمي لمنصة مصر الرقمية خلال أسابيع بعد الانتهاء من البث التجريبي الحالي، بهدف الوقوف على أي معوقات أو مشكل قد تحدث وحلها، مشيرا إلى أنه تم إطلاق نحو 70 خدمة رقمية مميكنة وجارٍ زيادتها إلى 105 خدمات خلال المرحلة المقبلة، حيث إن الخدمات شملت 4 حزم، هي: التموين والتوثيق والشهر العقاري والمرور وخدمات الاستثمار وإقامة الدعوى المدنية وخدمات التقاضي.وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية مع النصف الثاني للعام المقبل 2021، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف توفير منصات رقمية ومبانٍ للإبداع والابتكار وريادة الأعمال للشباب.وأوضح الوزير أن المدينة ستكون وجهة للعلوم والثقافة والمعرفة الرقمية، وتحتوي على جامعة تكنولوجية متخصصة ومركز للإبداع التكنولوجي ومبانٍ للتدريب ومبنى للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومبانٍ للتصميم وعلوم البيانات والحاسب الآلي.وقال الوزير إن هناك عدة مشروعات تكنولوجية جار تنفيذها للارتقاء بأداء القطاع الحكومي للدولة، منها أرشفة جميع الوثائق الحكومية، وميكنة أعمال المحاكم والتقاضي، وإنشاء تطبيقات رقمية لإدارة عمل الحكومة ومتابعة أداء الموظفين والعاملين بالدولة.وأشار الوزير إلي أن جار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية لبناء مصر الرقمية، والتي تشمل تحديث وتطوير البنية التحتية، واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومنظومة الخدمات الرقمية، ومشروع رقمنة الجامعات الحكومية والمستشفيات الصحية.