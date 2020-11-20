وكيل «صحة البحر الأحمر» يتفقد مستشفى الشلاتين المركزي

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، يرافقه اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة الشلاتين، مستشفى الشلاتين المركزى وأعمال القافلة الطبية العلاجية لجامعة القاهرة.وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لتنمية شئون المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه فريق إشراف المديرية المكون من مدير الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة مكافحة العدوى والجودة والإدارة الهندسية.وتفقد مرعي الحالة الصحية للمرضى والمواطنين المستفيدين من القافلة، وتوافر الأدوية وتلقيهم العلاج وصرفه بالمجان.وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تم الكشف على 866 حالة، وتم إجراء 12 عملية خلال أول يومين من أعمال القافلة، مؤكدًا أنها ستستمر في مواصلة أعمالها غدًا بأبورماد.يذكر أن القافلة الطبية تشمل مدن حلايب وشلاتين وأبورماد، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين جنوب محافظة البحر الأحمر، وتشمل القافلة مختلف التخصصات: الباطنة، التخدير، الأشعة، والصدر، والأطفال، والرمد، والجراحة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والنساء، والمخ والأعصاب، وجراحة الأورام، والأسنان، والعظام، والتحاليل، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، إلى جانب إجراء العمليات اللازمة.