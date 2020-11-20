شركتان أمريكية وألمانية تطلبان رسميًا رخصة لإنتاج لقاح كورونا

سلمت الشركتان "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة طلبا رسميا للحصول عاجلا على رخصة إنتاج وتسويق لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد.وتأمل الشركتان، حسب البيان الذي نشرتاه اليوم الجمعة، في الحصول على الترخيص قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتوقع أن يتحقق بالنظر إلى الحاجة العاجلة للقاح لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية ذات التداعيات الاقتصادية عالية الخطورة.وسبق أن أعلنت الشركتان أن لقاحهما ناجح، حسب الاختبارات النهائية، بنسبة 95%.واعتبر أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أن اللقاحات المضادة لوباء كورونا الصادرة عن شركات "فايزر" و"بيونتيك" و"موديرنا" مطابقة لشروط السلامة الصحية، رغم إنجازها في فترة زمنية قصيرة.وقال، في ندوة صحفية مطمئنا: "إن سرعة العملية لم تضر بأي شكل من الأشكال بأمن اللقاحات أو نزاهتها العلمية".