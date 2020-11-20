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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 28 جراء اشتباكات بين قوات الأمن الأوغندية وأنصار مرشح رئاسي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:01 م
اشتباكات قوات الأمن
اشتباكات قوات الأمن الأوغندية
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لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم جراء اشتباكات عنيفة نشبت بين قوات الأمن الأوغندية وأنصار المرشح المعارض في الانتخابات الرئاسية المقبلة المعتقل، بوبي واين.

ورصدت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، تواجدا كثيفا لأفراد الشرطة والجيش في العاصمة كامبالا، مع إقامة حواجز على الطرق ونقاط تفتيش أمنية، بعد تحول احتجاجات نظمت إلى أعمال نهب وسطو الليلة السابقة.

وقال متحدث باسم الشرطة، فريد إينانجا، خلال مؤتمر صحفي: "نود إبلاغ الشعب أن 28 شخصا لقوا مصرعهم في أعقاب احتجاجات سياسية عنيفة نظمت في عدة مناطق"، معربًا عن رأيه أن تلك الاحتجاجات كانت جزءًا مما وصفه بـ"حملة نسقت بصورة سيئة" وليست عفوية.

وأضاف إينانجا أنه عثر على أقواس وسهام وكذلك زجاجات وإطارات سيارات ووقود لعبوات حارقة، و"إن جميع المؤشرات تكشف عن أن تلك لم تكن مجرد أفعال مرتجلة"، مشيرا إلى أنه ألقى القبض على 375 شخصا إلى جانب بعض المشتبه بهم الذين من المقرر مثولهم أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم، من بينهم واين".

وأدى اعتقال واين إلى اندلاع احتجاجات لمدة يومين قبل تنظيم مسيرة سياسية دعما لمحاولته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد خلال الـ14 من شهر يناير المقبل.

كما احترقت إطارات السيارات ورد أفراد الشرطة على القذف الحجارة بإلقاء الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية بالعاصمة وبلدات أخرى.

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