حبس سائق بتهمة قتل طفل فى القليوبية

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار على حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل، بصدمه بسيارة ميكروباص يقودها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى تهشم رأسه، كما صرحت النيابة بدفن جثة الطفل والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.بالفحص والانتقال، تبين وفاة طفل يدعى "حازم"، يبلغ من العمر 8 سنوات إثر قيام سائق سيارة ميكروباص باصطدامه، أثناء سيره بسرعة زائدة.تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.