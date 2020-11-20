إنقاذ سيدة من أنقاض «عقار الجمرك» بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ سيدة محتجزة أسفل عقار الجمرك المنهار، اليوم الجمعة، في الإسكندرية، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وتبين أن نجل السيدة لقى مصرعه أسفل العقار، ووفاة طفلين شقيقين 6، و7 سنوات، وأصيب شخصان، جراء الانهيار الذي وقع بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة بالتزامن مع نوة المكنسة.وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج أحد المحتجزين تحت الأنقاض، وتبين أن العقار عند انهياره اليوم أسفر عن احتجاز 4 أفراد أسفله.وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضي.وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.