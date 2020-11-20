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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إياتا: شركات الطيران تحتاج لـ80 مليار دولار لتجاوز أزمة كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:09 م
إياتا
إياتا
وكالات
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حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم يتراوح بين70 و80 مليار دولار لتجاوز أزمة فيروس كورونا، أو نصف ما تلقته بالفعل من الحكومات مرة أخرى.

وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام للاتحاد، في منتدى باريس للطيران الذي تستضيفه صحيفة "لا تريبيون"، اليوم الجمعة: "نشعر بامتنان كبير لضخ 160 مليار دولار في القطاع".

"بالنسبة للأشهر القادمة، تحتاج الصناعة إلى دعم إضافي يتراوح بين70 و80 مليار دولار، حسب التقييمات، وإلا فإن بعض شركات الطيران لن تنجو".

وتقول شركات طيران إنه بينما يوفر حدوث تقدم بشأن اللقاح الأمل، فإن العودة إلى حركة السفر الكثيفة لا تزال تبعد عدة أشهر.

وستعاني بعض الشركات لتجاوز فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في الأوقات العادية.

في غضون ذلك، أدى تجدد ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وقيود السفر إلى إضعاف التوقعات المالية للقطاع والذي يتنبأ إياتا بأنه بصدد تسجيل خسائر بقيمة 87 مليار دولار في العام الجاري.

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