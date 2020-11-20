«الجبير»: الاقتصاد السعودى عامل مهم لاستقرار المنطقة

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، أن اقتصاد المملكة يعد عاملًا مهمًا لاستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن السعودية تقع في المسارات الرئيسية للتجارة العالمية.وقال الجبير خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين تحت عنوان إعادة ربط العالم، إن المملكة العربية السعودية لديها مصالح كبيرة في العالم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وأعرب الوزير السعودي، عن ترحيب المملكة بالعالم من خلال رئاسة مجموعة العشرين، مضيفًا: "لدينا تحديات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير الوظائف".