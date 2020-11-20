الصحة توضح إجراءات حماية المنازل من الإصابة بكورونا

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لضمان منزل آمن وخال من فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تشمل "غسل الأيدي- تطهير الأسطح- ارتداء الكمامة" عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، مع ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي.ونصحت بضرورة الاتصال بالخط الساخن 105 في حالة كان يعاني أي فرد من أفراد الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة مع ضرورة أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به.وأشارت إلى ضرورة التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، والحرص على غسيل الأيدى بالماء والصابون باستمرار.