بسبب الأمطار.. القاهرة تنشر أرقام الطوارئ بجميع الأحياء

كثفت محافظة القاهرة من استعدادها لمواجهة الأمطار التي شهدتها المحافظة ظهر اليوم، وذلك من خلال إقامة غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تراكمات المياه التي تشهدها شوارع العاصمة.ونشرت محافظة القاهرة بيانًا بأرقام غرفة العمليات بأحياء محافظة القاهرة في الأربع مناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بمتابعة الأمطار من الشوارع وعدم الجلوس بالمكاتب والعمل على التخلص الفوري من تراكمات المياه التي تسبب التكدس المروري وتعطل حركة المارة من المشاة.كما شدد على انتشار معدات شفط المياه والمرور على البالوعات والتأكد بتسلكيها ووجه هيئة نظافة القاهرة بمتابعة الأشجار والنزول للشوارع لمتابعتها مع تكثيف المرور على الشوارع المنخفضة من قبل رؤساء الأحياء.