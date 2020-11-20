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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2.3 مليون طفل يحتاجون للمساعدة جراء النزاع فى إثيوبيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:49 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، أن اندلاع النزاع في منطقة تيجراي الإثيوبية جعل حوالى 2.3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر بمخيمات اللاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المديرة التنفيذية "لليونيسف" هنرييتا فور، قولها: "داخل منطقة تيجراي أدى لفرض قيود على الوصول وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخارج نطاق الوصول".

وتقدر الوكالة أن "حوالي 12 ألف طفل، بعضهم من دون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر".

والعديد من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة ودعم منقذ للحياة للأطفال الذين يعيشون في ظروف "قاسية للغاية" في المخيمات.

وحضت جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان.

وأضافت: "يجب بذل كل جهد ممكن لإبعاد الأذى عن الأطفال ولضمان حمايتهم من التجنيد والاستغلال في النزاع".

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حملة عسكرية على منطقة تيجراي الشمالية مطلع نوفمبر بهدف معلن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها، جبهة تحرير شعب تيجراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.

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