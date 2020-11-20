وضع 300 صياد سنغالى فى الحجر الصحى إثر إصابتهم بمرض جلدى غامض

وضعت السلطات الصحية السنغالية، 300 صياد أسماك سنغاليين فى الحجر الصحي بعد إصابتهم بمرض جلدي غامض.وأكدت صحف موريتانية وسنغالية اليوم الجمعة- نقلًا عن السلطات الصحية تأكيدها إصابة الصيادين بمرض جلدي غامض، بعد عودتهم من رحلات صيد قرب العاصمة داكار.وحسب وسائل إعلام سنغالية فقد تجاوز عدد المصابين 300 شخص، وتم وضعهم في الحجر الصحي لتلقي العلاج في انتظار خروج نتائج التحليلات.وذكرت الصحف، أن السلطات عقدت اجتماعًا عاجلًا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.ويعاني المرضى من طفح جلدى على شكل قشور، ويعد حى "تياروي سير مير" بضواحي العاصمة داكار من أكثر المناطق المتضررة من هذا المرض.