رئيس «الريف المصرى» يشهد مراسم تسليم 7800 فدان بسيوة

أجرى اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، صباح اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، رافقه خلالها اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعدد من قيادات وعملاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حيث شهد اللواء عمرو عبد الوهاب تسليم مرحلة ثانية من أراضى الريف المصرى الجديد بواحة سيوة إلى المنتفعين بها، وذلك بإجمالى مساحة 7800 فدان.وشهد عبدالوهاب افتتاح بئرٍ عميقة بأراضى شركة كنوز، أحد عملاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد والمنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة أبو شروف سيوة. حيث تم تنفيذ البئر خلال ستة أسابيع بعمق 1050 مترًا، وبتصرف 500 متر مكعب/ ساعة، وبدرجة ملوحة 200 جزء فى المليون، بتكلفة 5 ملايين جنيه.فى السياق ذانه، زار اللواء عمرو عبد الوهاب والوفد المرافق بزيارة أرض شركة الأشراف بمنطقة أبو شروف، أحد عملاء شركة الريف المصرى الجديد، والتى تبلغ مساحتها 2500 فدان، حيث تم الإطلاع على تجربة الشركة فى الاعتماد على استخدامات أنظمة الرى الحديثة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية فى مختلف مناحى الاستزراع والاستصلاح.كما حرص اللواء عمرو عبد الوهاب والوفد المرافق على الإطلاع على تجربة زراعة نبات البونيكام فى سيوة، والذى يعد علفًا يستخدم بديلًا للبرسيم ويعمل على ترشيد مياه الرى، ويعد البونيكام واحدًا من المحاصيل الاستراتيجية، حيث يصنَّف من أفضل الأعلاف الخضراء للماعز والأغنام والأبقار وغيرها من الحيوانات، كما يعتبر البونيكام نباتًا معمرًا يستمر فى الأرض حتى 10 سنوات، ويتحمل ملوحة حتى 12 ألف جزء فى المليون، وتجود زراعته فى كل أنواع الأراضى، كما تجود زراعة البونيكام تحت نظام الرى بالرش والتنقيط، ويمكن زراعته أيضًا بنظام الرى بالغمر.وأكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، على هامش زيارته اليوم لسيوة، عزم الشركة على الإسهام فى تحقيق العديد من صور التنمية المستدامة بواحة سيوة، وفق توجهات القيادة السياسية وجهود كافة أجهزة الدولة من أجل إعداد وتنفيذ مخططٍ شاملٍ لتنمية سيوة وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبل الواحة، ووفق رؤية وأهداف الشركة نحو خلق ريف مصرى جديد، يتيح المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء سيوة، ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى.كما توجه اللواء عمرو عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، على التنسيق المستمر والتعاون المثمر والبناء بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد والمركز، وذلك فى مجال استخدامات الأراضى، مؤكدًا أهمية تضافر كل هيئات وأجهزة الدولة لتحقيق مخططات التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدف الدولة المصرية تحقيقها خلال المرحلة الحالية، بما يعود بالنفع والنماء على الوطن والمواطنين.