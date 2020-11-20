وزيرة إماراتية: نحيى السعودية على قيادتها مجموعة العشرين
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:00 م
نيفين أشرفطباعة
أشادت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لقمة مجموعة العشرين.
وقالت الهاشمي خلال مشاركتها في جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين: "نحيي السعودية على قيادتها مجموعة العشرين".
وأكدت الوزيرة الإماراتية، أن التحديات العالمية لا يمكن حلها من جانب جهة واحدة، مشددة على جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت أهمية العمل بشكل جماعي.
وقالت الهاشمي خلال مشاركتها في جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين: "نحيي السعودية على قيادتها مجموعة العشرين".
وأكدت الوزيرة الإماراتية، أن التحديات العالمية لا يمكن حلها من جانب جهة واحدة، مشددة على جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت أهمية العمل بشكل جماعي.