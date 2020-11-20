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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع طفلين في انهيار «عقار الجمرك» بالإسكندرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:51 م
عقار الجمرك بالإسكندرية
عقار الجمرك بالإسكندرية
هبة عويضة
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لقى طفلان شقيقان مصرعهما في عقار الجمرك المنهار، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن الأول 6 سنوات والثاني 7 سنوات، وأصيب شخصان جراء الانهيار، بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة بالتزامن مع نوة المكنسة، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج شخصين محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى مكان العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الطابق الثالث، وأدى إلى انهيار العقار.

وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، معطيًا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وتم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.

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