رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الأمطار بالبحيرة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:43 م
شفط مياة الأمطار
شفط مياة الأمطار بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الإجراءات الاستباقية التى تم اتخاذها مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم على الفور انتشار كافة المعدات والاطقم بالمناطق والتدخل السريع للحد من آثار موجة الأمطار ورفع كافة التراكمات بالشوارع والميادين بالمدن والقرى.

وأكد محافظ البحيرة استمرار العمل وتمركز جميع المعدات والاستنفار التام ومتابعة كافة قطاعات المحافظة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة ورفع أى تراكمات للمياه أولًا بأول، وكذا الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين وتوجيه فرق الطوارئ للعمل حلها على الفور

وشدد على استمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة الإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمني والمرور بالشوارع، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بكافة الإرشادات التى تم التنويه عنها لحين الانتهاء من الأعمال.

موضوعات متعلقة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«ضحايا وانهيار عقارات».. موجة طقس سيئ تضرب المحافظات (تغطية خاصة)

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

ارتفاع ضحايا عقار كرموز المنهار إلى 5.. مصرع شاب ​وإصابة 4

الصور

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

الأكثر قراءة

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

غدا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها مع عودة ارتفاع إصابات كورونا

مستجدات موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«سيرة الموت» في القصيدة العربية.. النقش على جلد الروح

أحمد حلمي: «لحظات غرق جزيرة الحوت» نقطة تحولي للكتابة الجادة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»