استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الأمطار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الإجراءات الاستباقية التى تم اتخاذها مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم على الفور انتشار كافة المعدات والاطقم بالمناطق والتدخل السريع للحد من آثار موجة الأمطار ورفع كافة التراكمات بالشوارع والميادين بالمدن والقرى.وأكد محافظ البحيرة استمرار العمل وتمركز جميع المعدات والاستنفار التام ومتابعة كافة قطاعات المحافظة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة ورفع أى تراكمات للمياه أولًا بأول، وكذا الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين وتوجيه فرق الطوارئ للعمل حلها على الفوروشدد على استمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة الإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمني والمرور بالشوارع، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بكافة الإرشادات التى تم التنويه عنها لحين الانتهاء من الأعمال.