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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القابضة للشرب: تمركز معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:52 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط استعدادات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة، والجيزة، وتمركزات معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى سقوط أمطار شديدة في البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وسيدي عمار وفيصل والهرم من ميدان الجيزة، وحتى الطالبية شاملة منطقة كفر طهرمس والطالبية ونصر الدين، وأنفاق 15 مايو ونفق شيراتون ونفق وادي النيل ونفق أحمد عرابي ونفق إمبابة، ونفق المنيرة، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أي تجمعات أولا بأول.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة في مناطق جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أي تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتي بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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