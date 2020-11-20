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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 600 مستشفى مستعدة لمواجهة زيادة حالات فيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:45 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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- محسن طه: متابعة دورية مستمرة للوضع بمستشفيات العزل والصدر والحميات وتجهيزها بكل الاحتياجات

كشف الدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات المستشفيات لموسم الشتاء بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن القطاع العلاجى منوط به تجهيز كل المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية وتوفير الأطقم الطبية المدربة.

وأوضح لـ "الدستور" أن هناك متابعة دورية مستمرة للوضع بمستشفيات العزل والصدر والحميات وتجهيزها بكل الاحتياجات للقيام بمهامها فى مواجهة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن هناك ما يقارب 600 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، مجهزة لاستقبال حالات الكورونا، سواء الفرز أو العزل، حيث تم التركيز على وحدات العنايات المركزة من خلال زيادة أعداد أسرة العناية المركزة وتوفير تجهيزات العناية المركزة والعناية المتوسطة، بالإضافة إلى تجهيز الأقسام الداخلية لاستقبال حالات الكورونا.

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