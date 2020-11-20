العراق يسجل 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 531 الفا و769 إصابة.وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 2904 حالات شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460 ألفا و394 حالة، فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11 ألفا و883 حالة.