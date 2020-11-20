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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجبير»: قمة الـ20 ستركز على التحديات التى تواجه العالم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:03 م
عادل الجبير
عادل الجبير
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تعقد الآن جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين تحت عنوان إعادة ربط العالم.

وأعلن وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن قمة العشرين ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابع الجبير، العمل بشكل جماعي سيمكننا من مواجهة وباء كورونا.

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