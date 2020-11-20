«الجبير»: قمة الـ20 ستركز على التحديات التى تواجه العالم

تعقد الآن جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين تحت عنوان إعادة ربط العالم.وأعلن وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن قمة العشرين ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وتابع الجبير، العمل بشكل جماعي سيمكننا من مواجهة وباء كورونا.