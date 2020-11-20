الاتحاد الأوروبي يدعم مزارعي غزة بـ900 ألف يورو

قدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا بقيمة 900 ألف يورو، لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة، المتضررين من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح الاتحاد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذه المساهمة يتم توجيهها من خلال صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ويشمل توفير المواد الزراعية والمدخلات والمعدات لمساعدة المزارعين في استعادة أعمالهم التجارية المتضررة، وتطوير أعمالهم.وأضاف البيان أنه سيستفيد من هذه المساهمة 88 مزارعا، وشركات زراعية تأثرت من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.ولفت الاتحاد إلى أن هذه المساهمة سترفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذا الصندوق في قطاع غزة إلى 259 مزارعا تلقوا حوالي 5.5 مليون يورو من أموال الاتحاد، لإعادة بناء واستبدال رأس المال التالف إضافة إلى دعم تطوير الأعمال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.ولفت إلى أن دعم المزارعين سيساعد في مكافحة الفقر، وخلق فرص عمل وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر، كما سيسهم في الجهود المبذولة لبناء دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، ذات اقتصاد قابل للحياة.