ترجيحات بعودة جاسوس إسرائيلى من أمريكا إلى تل أبيب اليوم

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن هناك توقعات بعودة جوناثان بولارد الجاسوس الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة إلى تل أبيب.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أن الجاسوس الإسرائيلي قضى 30 عامًا داخل السجون الأمريكية بعد اتهامه بالتجسس على الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق سراحه قبل 5 سنوات، لكنه لم يتمكن من العودة لتل أبيب منذ ذلك الوقت بسبب منعه.واعتقل الجاسوس الإسرائيلي في أمريكا، وتم الحكم عليه بالسجن عام 1986، بعد استغلاله منصبه كمحلل استخباراتي مدني لدى القوات البحرية الأمريكية، وعمل على نقل معلومات حساسة إلى إسرائيل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن من المتوقع أن يتمكن أسرة بولارد من استقباله اليوم.وأجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأربعاء، زيارة سريعة إلى تل أبيب، التقى خلالها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وتباحثا حول العديد من الملفات قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.