إيران: 479 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد 19- في البلاد، حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 43 ألفا و896 شخصا، بعد تسجيل 479 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.كما أعلنت لاري، عن تسجيل 13 ألفا و260 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 828 ألفا و377 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضافت أن ثلاثة آلاف و44 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 5 آلاف و756 من المصابين بـ"كوفيد- 19" في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.