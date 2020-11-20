برلمانى: مصر لا تقبل أى دروس فى حقوق الإنسان من أى دولة

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالرد الحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.وأعرب إسماعيل، فى بيان اليوم، اتفاقه مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.وقال النائب محمد إسماعيل، إن فرنسا خرقت المبادئ والأعراف الدولية وهاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون، مؤكدا أن مصر وشعبها العظيم لا يقبلان أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة فى العالم، لأن مصر كانت ولا تزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت للعالم كله أن التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية للمواطن هى حقوق أساسية من حقوق الإنسان.