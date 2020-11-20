برلمانى: مصر لا تقبل أى دروس فى حقوق الإنسان من أى دولة

برلمانى: مصر لا تقبل أى دروس فى حقوق الإنسان من أى دولة
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:09 م
محمد الشريفطباعة
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالرد الحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وأعرب إسماعيل، فى بيان اليوم، اتفاقه مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
وقال النائب محمد إسماعيل، إن فرنسا خرقت المبادئ والأعراف الدولية وهاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون، مؤكدا أن مصر وشعبها العظيم لا يقبلان أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة فى العالم، لأن مصر كانت ولا تزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت للعالم كله أن التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية للمواطن هى حقوق أساسية من حقوق الإنسان.
وأعرب إسماعيل، فى بيان اليوم، اتفاقه مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
وقال النائب محمد إسماعيل، إن فرنسا خرقت المبادئ والأعراف الدولية وهاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون، مؤكدا أن مصر وشعبها العظيم لا يقبلان أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة فى العالم، لأن مصر كانت ولا تزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت للعالم كله أن التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية للمواطن هى حقوق أساسية من حقوق الإنسان.