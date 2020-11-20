تعرف على أبرز كتب الرؤساء الأمريكيين الأكثر مبيعا

◄ كتاب نقاط القرار للرئيس الأمريكى جورج بوش..



◄ حياتى، والعطاء للرئيس الأمريكى بيل كلينتون



◄ كتاب ساعة قبل ضوء النهار للرئيس الأمريكي جيمي كارتر



◄ كتاب أرض الميعاد للرئيس الأمريكى باراك أوباما



بدون عناء أو تعب سعى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين إلى كسب أموال طائلة عقب خروجهم من البيت الأبيض من خلال صفقات الكتب التى تدر بملايين الدولارات عليهم، بما يفوق كثيرا ما تقاضوه أثناء خدمتهم بالبيت الأبيض.وأوضحت صحيفة بزنس أنسايدر أن الرئيس الأمريكي يحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 400 ألف دولار، إضافة إلى المخصصات الأخرى كالإقامة والسفر وغيرها من النفقات التي تتولى أمرها الدولة، وبعد مغادرته لمنصبه يحصل على معاش سنوي مقداره 210 آلاف و700 دولار.ويرصد "الدستور" من خلال التقرير التالى أبرز رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الذين قاموا بجنى ملايين الدولارات مقابل كتابة كتب أو سيرة ذاتية لحياتهم.كشف الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش من خلال هذا الكتاب الأعمال الداخلية لفترة رئاسته خلال هجمات 11 سبتمبر.كما تتطرق بوش من خلال الكتاب إلى حرب العراق وأفغانستان وإعصار كاترينا وغيرها من الأمور التي حدثت في عهده.وذكر موقع فوكس أن بوش حصل على مبلغ 10 ملايين دولار، وفقا لفايننشال تايمز.ونشر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون سيرته الذاتية باسم حياتي عام 2004، سرد من خلاله تفاصيل طريقة عمل الرئاسة والتعرض اليومي للمشكلات، والصراع بين الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، والنكسات والإنجازات، والصعوبات التي واجهته طوال 8 سنوات قضاها داخل البيت الأبيض.كما أنشأ كلينتون مؤسسة كلينتون للمساعدة في حل المشكلات في جميع أنحاء العالم من خلال المال أو الجهد أو الوقت، ونشر كتاب العطاء وهو عمل مكرس للنشاطات الإنسانية التي يقوم بها كلينتون إلى جانب العديد من فاعلي الخير الأمريكيين، سواء كانوا أشخاصا أو هيئات ومؤسسات من أجل مكافحة الأوبئة المستعصية، وعلى رأسها مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، إضافة إلى تشجيع التربية والسلام بين الشعوب، ومحاربة الفقر وتغير المناخ.وحصل كلينتون على حوالي 14 مليون دولار مقابل صفقة كتاب ما بعد الرئاسة، وفقا لفايننشال تايمز.وبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كتابه بالحديث عن طفولته أثناء حقبة الكساد في جورجيا، ورغم أنه لا يعتبر من أفضل الرؤساء الأمريكيين، إلا أن كتابه يعكس أسباب اعتباره أحد أهم العاملين في المجال الإنساني.أصدر الرئيس الأسبق باراك أوباما كتابه الجديد "أرض الميعاد" الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن يجعل منه مليونيرا ويدر عليه أكثر من راتبه لمدة 8 سنوات قضاها رئيسا في البيت الأبيض.ويعد الكتاب هو الأول من مجلدين مخطط لهما، كتبهما أوباما عن فترة توليه الرئاسة من 2009 إلى 2017 لولايتين، ويختتمه بأحداث مقتل بن لادن في 2011 بباكستان.وطبع أوباما 3 ملايين نسخة من الكتاب الذي تمت ترجمته إلى لغات 24 دولة، بسعر للنسخة 20 دولارًا، وباع منه في أول يوم من صدوره 890 ألف نسخة في كندا والولايات المتحدة، أي بإيرادات من البلدين بلغت 20 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لوسائل إعلام دولية، بينها صحيفة التايمز البريطانية، عدد اليوم الجمعة.وأوضحت صحيفة التايمز أن تفوق أوباما فى بيعه أرض الميعاد في أول يوم من صدوره على 400 ألف نسخة باعها في كندا والولايات المتحدة كتاب ألفه الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بعنوان "حياتى"، وصدر مكونا في 2004 من 1008 صفحات، وتفوق بالمبيع في يوم واحد بكندا والولايات المتحدة على 220 ألف نسخة باعها في الدولتين بيوم واحد أيضا كتاب ألفه الرئيس الأسبق جورج بوش في 2010.