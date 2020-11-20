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تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها.. أسرار من حياة هند صبري

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:58 م
هند صبري
هند صبري
نوران إمام
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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة هند صبري بعيد ميلادها الـ41 مقدمة خلال مشوارها الفني الكثير من الأعمال ذات بصمة مُشرفة في تاريخ السينما العربية.

ترصد "الدستور" في السطور التالية أسرار من حياة هند صبري:

-علاقة حب جمعت الخياط وهند صبري
جمعت علاقة حب الفنانة التونسية هند صبري، بالنجم السوري “باسل خياط” والتي نتج عنها ارتباط وخطوبة، وكان ذلك في بداية مشوارهما الفني، إلا أن الخطوبة لم يكتب لها النجاح، وتزوجت الفنانة التونسية من رجل أعمال مصري، بينما تزوج الفنان السوري من فتاة خارج الوسط الفني.

وأوضح “خياط”، خلال استضافته بـ “برنامج فحص شامل”، أن الغيرة كانت سبب انفصاله عن الفنانة التونسية هند صبري بعد ارتباط دام عامين ونصف العام، لافتا إلى أنهما مازالا صديقين حتى الآن ويضحكان على ما جرى خلال فترة ارتباطهما التي لم تنته بالزواج.

-مصرية بشهادة
حصلت الفنانة هند صبري على الكثير من الإشادات من النقاد وذلك بسبب إتقانها لأدوارها التي لعبتها والتي كان أبرزهم في فيلم "إبراهيم الأبيض والجزيرة 1-2 وأحلى الأوقات" والتي لعبت فيهم شخصيات للست المصرية الأصيلة ولكن بمختلف الفئات.

-"ندمانة ومش هكرر التجربة"
أعربت الفنانة هند صبرى في تصريح تلفزيوني عن ندمها في العمل مع المخرج خالد يوسف فى فيلم «ويجا» وأنها لن تغامر بتكرار ‏التجربة، وذلك لمبالغته فى تصوير المشاهد الجريئة وأنها لا تستطيع أن تحجر على حريته إضافة ‏إلى عدم وجود كيمياء بينهما قائلة إن «ما فيش حد ماقدمش تنازلات، زى أفلام كان ممكن ماعملهاش فى ظروف أخرى، كنت ‏محتاجة أشتغل علشان اتعرف وانتشر».

-هند صبري للعالمية
أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة هند صبري في إنتاج عمل فني جديد من بطولتها هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف ٢٠٢٠. وصرحت النجمة هند صبري: "أنا في غاية الحماس للعمل على عمل فني يخص المرأة".

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