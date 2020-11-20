رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة للبرلمان: 10 مليارات لتخفيف العبء عن المصنعين خلال كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:37 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلية، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الأمم المتحدة تكرِّم محمد رمضان في أسوان (صور)

الصور

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

الأكثر قراءة

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها مع عودة ارتفاع إصابات كورونا

مستجدات موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصين تدخل موسوعة جينيس بأكبر عامود شاى

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

أحمد حلمي: «لحظات غرق جزيرة الحوت» نقطة تحولي للكتابة الجادة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا