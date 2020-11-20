802 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 802 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 76 ألفا و808 إصابات.وذكر المركز في بيان أورده موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في ليبيا جراء الإصابة بالفيروس إلى 1068 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 794 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 47 ألفًا و587 حالة.