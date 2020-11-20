بالأسماء.. 8 إصابات في انقلاب «توكتوك» في قنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، جراء حادث انقلاب مركبة "توكتوك" بقرية الكعيمات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا إخطارًا بإصابة سيد حسين سباق، 54 عاما، جرح قطعي، وحسن مصطفى حسين، 13 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد العظيم عجمي حكيم، 13 عاما، كدمات، محمود أحمد محمود، 14 عاما، جرح قطعي بالرأس.وإصابة محمود أحمد محمد، 13 عاما، سحجات وكدمات، شهاب سيد ممدوح، 16 عاما، كسر بالفخذ، هاني خلف أحمد، 20 عاما، كدمات بالضلوع، عرفات حسني السيد، 9 أعوام، كدمات.وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.